Российского депутата отдали под суд за изнасилование 14-летней племянницы жены

Завершено расследование уголовного дела 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай, обвиняемого в изнасиловании 14-летней племянницы своей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется по статьям 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей») и 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»). Заместитель прокурора Алтайского края утвердил обвинительное заключение по делу. Депутата отдадут под суд.

По данным следствия, в конце 2019 года в Барнауле парламентарий изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу и совершал с ней развратные действия. Лишь в 2021 году она осмелилась рассказать о совершенном над ней насилии.

В ходе следствия депутат отказался от дачи показаний. Он был арестован в ноябре 2021 года. Тогда стало известно, что речь идет о независимом депутате Александре Коршуке. Он избрался в Госсобрание республики в 2019 году от партии КПРФ. В ноябре того же года вышел из нее и перешел во фракцию к независимым депутатам.