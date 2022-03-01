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Назван способ защитить данные при блокировке Google

Аналитик Пермяков призвал скачать данные с сервисов Google на диск на случай блокировки

Фото: Pixabay

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, что нужно сделать, чтобы защитить информацию на случай блокировки ресурсов Google в России, сообщает РИА Новости.

Аналитик назвал способ защитить свои данные при блокировке Google. Пермяков посоветовал скачать их с сервисов на какой-либо носитель — например, на жесткий диск. Он сообщил, что у Google есть сервис резервного копирования почты и всех данных в аккаунте.

«Нужно зайти в свою учетную запись, перейти в "Управление аккаунтом Google", затем зайти в раздел "Данные и конфиденциальность, где можно скачать данные или сделать резервную копию, выбрав все, что нужно», — призвал специалист.

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Пермяков добавил, что ссылка на архив в виде многотомного zip-файла придет на электронный адрес. Вложение следует сохранить на жесткий диск или внешний накопитель.

«Если пользователю не требуется выгрузка почты, контактов, карт, но нужны данные с Google Диска, то их можно просто скопировать на локальные диски и не делать резервную копию», — заключил он.

Ранее Пермяков раскрыл последствия отключения России от интернета. По его мнению, Запад не решится на этот шаг, поскольку он невыгоден. Однако в противном случае отключение российского интернета вызовет «проблемы со связью мирового масштаба».

Марина Совина
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