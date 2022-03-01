Назван способ защитить данные при блокировке Google
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, что нужно сделать, чтобы защитить информацию на случай блокировки ресурсов Google в России, сообщает РИА Новости.
Аналитик назвал способ защитить свои данные при блокировке Google. Пермяков посоветовал скачать их с сервисов на какой-либо носитель — например, на жесткий диск. Он сообщил, что у Google есть сервис резервного копирования почты и всех данных в аккаунте.
«Нужно зайти в свою учетную запись, перейти в "Управление аккаунтом Google", затем зайти в раздел "Данные и конфиденциальность, где можно скачать данные или сделать резервную копию, выбрав все, что нужно», — призвал специалист.
Пермяков добавил, что ссылка на архив в виде многотомного zip-файла придет на электронный адрес. Вложение следует сохранить на жесткий диск или внешний накопитель.
«Если пользователю не требуется выгрузка почты, контактов, карт, но нужны данные с Google Диска, то их можно просто скопировать на локальные диски и не делать резервную копию», — заключил он.
Ранее Пермяков раскрыл последствия отключения России от интернета. По его мнению, Запад не решится на этот шаг, поскольку он невыгоден. Однако в противном случае отключение российского интернета вызовет «проблемы со связью мирового масштаба».