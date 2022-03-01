В российском городе сотрудника вневедомственной охраны осудили за убийство

В Калуге суд приговорил к 19 годам колонии 36-летнего заместителя командира взвода вневедомственной охраны города, который убил своего подчиненного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что в свободное от работы время подчиненный мужчины, водитель-полицейский, собирал бесхозный металл и копил деньги на квартиру. Подсудимый узнал об этом и решил присвоить деньги себе.

3 мая 2020 года он рассказал водителю о якобы бесхозном металле в лесу Суворовского района Тульской области. Когда жертва приехала на место, преступник убил его выстрелом в спину. Тело подсудимый спрятал, присыпав землей.

Сотрудник вневедомственной охраны обыскал машину убитого, похитил найденные деньги и ключи от его квартиры. В тот же день он приехал по адресу, где жил его подчиненный, но накопленных средств там не оказалось — мужчина хранил всю сумму в банке.

Сотрудник вневедомственной охраны отрицал свою причастность к преступлению, однако присяжные признали его виновным в убийстве из корыстных побуждений и в покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище.

Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.