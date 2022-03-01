Приехавшие за взяткой из Краснодара полицейские попались с поличным в Крыму

Двое полицейских попались на взятке в 200 тысяч рублей в Крыму — они приехали за ней из Краснодара. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, история началась в Краснодаре, где завели уголовное дело о краже 820 тысяч рублей у местной жительницы. В ходе следствия стало ясно, что злоумышленники могут находиться на территории Крыма.

Тогда 35-летний старший лейтенант и 30-летний капитан краснодарской полиции приехали в Крым, где сообщили подозреваемым, что необходимо провести следственные действия. Силовики полагают, что в тот же день зашла речь о взятке за избежание уголовной ответственности.

Полицейские запросили 400 тысяч рублей. При передаче 200 тысяч рублей от одного из подозреваемых силовики задержали лейтенанта и капитана. В отношении правоохранителей ведется служебная проверка, поставлен вопрос об их увольнении из органов.