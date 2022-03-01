Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Приехавшие за взяткой из Краснодара полицейские попались с поличным в Крыму

В Крыму на взятке попались двое полицейских из Краснодара

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Двое полицейских попались на взятке в 200 тысяч рублей в Крыму — они приехали за ней из Краснодара. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, история началась в Краснодаре, где завели уголовное дело о краже 820 тысяч рублей у местной жительницы. В ходе следствия стало ясно, что злоумышленники могут находиться на территории Крыма.

Тогда 35-летний старший лейтенант и 30-летний капитан краснодарской полиции приехали в Крым, где сообщили подозреваемым, что необходимо провести следственные действия. Силовики полагают, что в тот же день зашла речь о взятке за избежание уголовной ответственности.

Полицейские запросили 400 тысяч рублей. При передаче 200 тысяч рублей от одного из подозреваемых силовики задержали лейтенанта и капитана. В отношении правоохранителей ведется служебная проверка, поставлен вопрос об их увольнении из органов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ
Германия решила побыстрее отказаться от российского газа
Стройотрасль назвали спасением для российской экономики
Стали известны подробности нападения хакеров на крупнейшие российские компании
Евросовет серьезно проанализирует заявку Украины на членство в ЕС
Вероятную дату второго раунда переговоров России и Украины подтвердили
Финляндия разорвала отношения с РЖД
«Роскосмос» выставит Европе счет за убытки из-за «Спектра-РГ»
Власти Дании выдали разрешение альтернативе «Северного потока-2»
Uber решил ускорить «развод» с «Яндексом»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.