Основателю шинной промышленности Татарстана установят мемориальную доску

Мемориальная доска, посвященная основателю шинной промышленности Татарстана Николаю Зеленову, будет установлена в Нижнекамске. Об этом сообщает «Татар-информ».

Доска появится на стене дома на Школьном бульваре, где Зеленов проживал с 1980-го по 2019 год.

Николай Зеленов возглавлял шинное производство в Татарстане в течение 27 лет, под его руководством были построены заводы «Нижнекамскшины» и запущена программа по созданию высокоскоростных радиальных шин. Зеленов также является автором названия марки шин «КАМА».

Помимо этого он активно участвовал в развитии социальной сферы Нижнекамска, под его руководством были построены, в частности, дворец спорта «Юбилейный» и детский лагерь «Чайка». В 1984-м Зеленов получил звание почетного гражданина города.