Убегающий от обнаженной женщины российский полицейский попал на видео

В Москве полицейский в форме убегал от обнаженной женщины на улице. Инцидент попал на видео, которое сняли коллеги силовика. Оно опубликовано в Telegram-канале Baza.

Инцидент произошел у ОВД Кузьминки, в здание которого забежал российский полицейский, спасаясь от преследовательницы. Причины конфликта неизвестны.

На кадрах видно, как голая женщина бежит за силовиком, проявляя недовольство. На фоне слышен смех полицейских в машине.