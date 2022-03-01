Силовые структуры
Убегающий от обнаженной женщины российский полицейский попал на видео
Московские полицейские сняли на видео коллегу, спасающегося бегством от голой женщины
В Москве полицейский в форме убегал от обнаженной женщины на улице. Инцидент попал на видео, которое сняли коллеги силовика. Оно опубликовано в Telegram-канале Baza.
Инцидент произошел у ОВД Кузьминки, в здание которого забежал российский полицейский, спасаясь от преследовательницы. Причины конфликта неизвестны.
На кадрах видно, как голая женщина бежит за силовиком, проявляя недовольство. На фоне слышен смех полицейских в машине.