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Застрявшим за границей россиянам посоветовали искать новые маршруты возвращения

Росавиация порекомендовала россиянам искать альтернативные способы возвращения в страну

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Росавиация порекомендовала россиянам, застрявшим за границей из-за закрытого воздушного пространства, найти альтернативные способы возвращения в страну. Такая информация появилась на сайте ведомства.

Так, в Росавиации сообщили, что ведомство прорабатывает организацию гуманитарных рейсов для вывоза путешественников, однако это требует времени и определенных ресурсов.

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В связи с этим россиянам посоветовали самостоятельно искать новые маршруты для возвращения. Росавиация предложила использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний через третьи страны. Например, полететь с пересадкой через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ или Турцию.

Еще один вариант — воспользоваться маршрутами смешанного сообщения. Речь идет рейсах в Латвию, Литву, Польшу или Финляндию, откуда можно добраться до России на наземном транспорте.

Ранее, в феврале, европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве ответной меры российские власти ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран.

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Мария Гейн
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