Легализовавших тысячи мигрантов в России преступников задержала полиция

В Москве задержали преступников, которые легализовали тысяч мигрантов в России с помощью поддельных документов — это была совместная операция полиции и ФСБ. Об этом во вторник, 1 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, трое преступников, выходцев из Средней Азии чаще всего «работали» на Рижском вокзале. Они не только занимались организацией незаконного въезда в Россию для мигрантов из республик Средней Азии, но и легализовали их пребывание на территории страны — оформляли все необходимые для этого поддельные документы. По оценкам сотрудников правоохранительных органов, злоумышленники таким образом в обход закона легализовали порядка 5000 мигрантов.

Силовики провели обыски по местам жительства фигурантов и изъяли незаполненные бланки миграционных карт с отметками о пересечении границы РФ и поддельные отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Кроме этого нашли поддельные патенты на трудовую деятельность, свидетельства о сдаче экзаменов на знание русского языка, справки о сдаче ПЦР-теста, поддельные водительские удостоверения и разные ID-карты, а также множество штампов о пересечении границы и печатей различных госорганов РФ.

На компьютерах правоохранители обнаружили программное обеспечение для изготовления паспортов и иностранных водительских удостоверений, СНИЛС, миграционных карт и других документов. У преступников изъяли 65 мобильных телефонов и множество банковских карт. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.