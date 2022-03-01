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Калининградский зоопарк показал видео первой весенней прогулки тапиров

Калининградский зоопарк показал видео первой весенней прогулки тапиров

Тапиры Хуско и Капля в Калининградском зоопарке совершили свою первую весеннюю прогулку. Видеозапись учреждение опубликовало на своей странице во «ВКонтакте».

В зоопарке уточнили, что сначала тапиров выпускают ненадолго, пока солнце в зените, нет ветра и туч.

«Чем дальше, тем прогулки будут все дольше и дольше. Как только дневная температура достигнет 14-15 градусов, тапиров выпустят на улицу на весь день», — говорится в публикации.

Как уточнило издание «Клопс», 1 марта зоопарк Калининграда перешел на летний режим работы.

Сергей Истомин
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