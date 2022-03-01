Россиянка побывала в Таиланде и раскритиковала любящих дешевый отдых туристов

Часто путешествующая россиянка объяснила, почему стоит переплачивать на отдыхе в Таиланде. Об этом она рассказала в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По мнению девушки, у многих россиян сложилось ошибочное представление о курорте. Так, она раскритиковала путешественников, которые любят дешевый отдых в королевстве и утверждают, что «настоящий Таиланд — это грязные кафешки, хибары и дикие пляжи».

Автор блога заявила, что многие туристы рекомендуют питаться в придорожных «забегаловках» и брать так называемые правильные местные блюда: острые супы или жареную лапшу. «Видела я эти кафешки: хлипкие стулья, перемотанные скотчем, выцветшее меню, грязные тарелки, продукты без холодильника...» — отметила россиянка и усомнилась, что еда в таких местах может быть безопасной.

Туристка рассказала, что предпочитает переплатить лишние деньги, но при этом поесть в «приятном» месте «не в окружении мух за шатающимся столиком».

Кроме того, блогерша призвала не экономить на жилье. «В Таиланде много откровенно плохих вариантов. Серые простыни, плесень, насекомые, ленивые горничные... Не все меня поймут, но я готова переплатить за комфорт», — уточнила она и добавила, что предпочитает не тратить время на поиск самых дешевых вариантов.

Ранее в феврале в Таиланде пересмотрели правила программы Test & Go. Согласно новому предложению, для иностранных путешественников, въезжающих в королевство по программе Test & Go, второй ПЦР-тест может быть заменен на экспресс антиген-тест, который можно проводить самостоятельно.