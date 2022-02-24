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Власти Таиланда снова решили смягчить ограничения для въезда в страну

Таиланд заменит второй ПЦР-тест для путешествующих по программе Test & Go на антиген-тест

Фото: Shutterstock

Власти Таиланда снова захотели пересмотреть правила программы Test & Go. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в правительстве решили в очередной раз смягчить ограничения для туристов. Согласно новому предложению, для иностранных путешественников, въезжающих в королевство по программе Test & Go, второй ПЦР-тест может быть заменен на экспресс антиген-тест, который можно проводить самостоятельно.

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Отмечается, что в случае одобрения предложения новые правила вступят в силу с 1 марта. Таким образом, путешественникам разрешат бронировать отель специальной категории SHA только для первой ночи пребывания в Таиланде, после получения ПЦР-теста, проведенного при въезде в страну, туристы смогут свободно отдыхать в любой провинции королевства.

По данным туроператоров, российские туристы приезжают в Таиланд преимущественно по программе «Песочница». «Поэтому послабления для Test & Go пройдут незамеченными для организованных туристов из России, не окажут никакого значимого влияния на организованный турпоток, не простимулируют его», — считают в компании ПАКС.

Ранее в феврале россиянам разъяснили алгоритм действий в случае получения положительного ПЦР-теста в Таиланде. По словам генерального директора TEZ Tour Таиланд Андрея Снеткова, у туриста есть право в течение 24 часов сдать повторный тест. Для этого после получения положительного анализа путешественнику необходимо вызвать скорую помощь, чтобы та отвезла его в лабораторию.

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Дарья Рыбак
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