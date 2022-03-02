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Названы способы получить бесплатную психологическую помощь в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве работает городская служба психологической помощи, в которую может обратиться любой желающий. Для этого нужно отправить сообщение в онлайн-чат «Don’t panic» или позвонить по номеру 051, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас тревога может быть еще более объяснима. Для того, чтобы москвичам было проще справиться со стрессом, в городе созданы широкие возможности для получения психологической помощи. В случае тревожности, острой кризисной ситуации, семейных или профессиональных проблем и стрессовых состояний можно бесплатно и анонимно проконсультироваться со специалистами

Анастасия Раковазаммэра Москвы

Попасть в онлайн-чат «Don’t panic» можно через сайт msph.ru. Если необходима консультация по телефону, то можно позвонить на номер 051 с городского или добавить код 495 с мобильного. Каналы психологической помощи работают круглосуточно и анонимно. Специалисты могут помочь москвичам в выстраивании отношений с ребенком, выходе из абьюзивных отношений, преодолении тревоги и стресса, улучшении самооценки и других вопросах.

20 000

консультаций по телефону и с помощью специализированного чата провели московские психологи с начала 2022 года

Также для всех желающих работает форум психологической помощи населению. На нем можно поговорить не только с психологом, но и с простым человеком, переживающего или пережившего те же состояния и ситуации.

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Инга Разумовская
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