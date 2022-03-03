Кабмину захотели поручить определять порядок исчисления МРОТ

Кабмин России может получить право определять порядок исчисления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в рамках комплекса социально-экономических мер поддержки россиян в условиях санкций. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе ГД.

«Установить, что правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности исчисления и установления величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии», — говорится в законопроекте.

В полномочия кабмина также может войти установление особенностей правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи и защиты россиян, а также предоставление им в рамках социального обслуживания и госпомощи социальных услуг и иных социальных гарантий.