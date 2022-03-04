В Госдуме почтили память погибших в ходе операции на Украине минутой молчания

Заседание Государственной Думы началось с минуты молчания в память о погибших на Украине российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой почтить память российских солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского долга на Украине.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании областного правительства предложил коллегам почтить память воинов минутой молчания. Он рассказал, что в ходе специальной операции по демилитаризации Украины погибли два бойца из 31-й бригады воздушно-десантных войск.

2 марта Минобороны России опубликовало официальные данные потерь с российской стороны. По информации ведомства, в ходе спецоперации погибли 498 военных, еще 1597 ранены. Потери украинской стороны составили свыше 2870 убитых и порядка 3700 раненых, еще 572 солдата ВСУ сдались в плен.