Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме почтили память погибших в ходе операции на Украине минутой молчания

Депутаты ГД почтили память погибших в ходе операции на Украине военных минутой молчания

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Заседание Государственной Думы началось с минуты молчания в память о погибших на Украине российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой почтить память российских солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского долга на Украине.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании областного правительства предложил коллегам почтить память воинов минутой молчания. Он рассказал, что в ходе специальной операции по демилитаризации Украины погибли два бойца из 31-й бригады воздушно-десантных войск.

2 марта Минобороны России опубликовало официальные данные потерь с российской стороны. По информации ведомства, в ходе спецоперации погибли 498 военных, еще 1597 ранены. Потери украинской стороны составили свыше 2870 убитых и порядка 3700 раненых, еще 572 солдата ВСУ сдались в плен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины
Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление постов российского СМИ
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.