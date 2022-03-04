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Принцы Чарльз и Уильям взяли на себя часть обязанностей королевы

Королевский редактор Расселл Майерс полагает, что принц Чарльз начал играть роль королевы

Фото: Victoria Jones / Reuters

Королевский редактор издания Daily Mirror Расселл Майерс полагает, что принцы Чарльз и Уильям уже взяли на себя часть обязанностей британской королевы. Об этом сообщает Daily Express.

По словам эксперта, пока Елизавета II болела COVID-19 и не показывалась на публике, на текущие события реагировали ее старший сын принц Чарльз и внук принц Уильям. В частности, происходящее на Украине первым прокомментировал Уильям. Затем с аналогичным заявлением выступил и Чарльз, причем его слова, по мнению Майерса, были подобраны как государственному деятелю. «И вновь мы наблюдаем, что и Чарльз, и Уильям начинают играть роль, которая много лет отводилась королеве», — прокомментировал он.

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В конце октября 2021 года врачи рекомендовали Елизавете II отдохнуть от публичных мероприятий. После этого она отменила визит в Северную Ирландию, отказалась от поездки на климатическую конференцию ООН в Глазго и легла в больницу для обследования. В феврале 2022 года королева перенесла COVID-19.

Принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, которому перейдет британский престол после ее смерти. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, в 2019 году сложивший полномочия из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США.

Олег Парамонов
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