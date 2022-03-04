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В США захотели запретить работу «Лукойла»

Власти Нью-Джерси проголосовали за приостановку деятельности заправок «Лукойл»

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Законодатели крупнейшего города в штате Нью-Джерси в США захотели запретить работу автозаправок «Лукойл» и высказались за приостановку действия их лицензий. Об этом сообщает Reuters.

Власти города Ньюарк 2 марта проголосовали за резолюцию, призывающую город приостановить действие всех лицензий двух местных автозаправочных станций «Лукойл» в знак поддержки Украины. «Это шаг со стороны города, чтобы сделать то, что делает остальной мир, — оказать давление на Россию и остановить эти ужасные действия», — заявил член городского совета Анибал Рамос. Он уточнил, что окончательное решение по резолюции примет городской орган, регулирующий бизнес-сферу. Пока непонятно, как резолюция повлияет на один из крупнейших мировых производителей нефти.

В США насчитывается около 230 франшиз Lukoil North America, дочерней компании нефтяного гиганта. Автозаправки «Лукойл» в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании как раз являются франшизами. Владелец заправки в Ньюарке Роджер Верма рассказал, что приостановка деятельности ударит по его бизнесу, в котором занято 16 работников. «Я озадачен и сбит с толку — как приостановка деятельности американского владельца малого бизнеса является поддержкой [Украине]?» — задается вопросом Верма.

Компания «Лукойл» 3 марта стала первым российским предприятием, которое высказалось против военной операции ВС России на Украине. Совет директоров компании опубликовал официальное обращение на своем сайте.

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Платон Щукин
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