Самый дорогой дом в США продали с большой скидкой

Самый дорогой дом в США в калифорнийском Лос-Анджелесе продали с большой скидкой. В прошлом стоимость объекта оценивалась в полмиллиарда долларов, однако в итоге покупатель заплатил за резиденцию 141 миллион, сообщает Bloomberg.

Недвижимость под названием The One располагается в престижном районе Бель-Эйр. Внутри дома есть 21 спальня и 49 ванных комнаты. Площадь постройки составляет 9,8 тысячи квадратных метров, что делает ее самым большим частным домом в мире. На территории снаружи также имеются пять бассейнов и гараж на 30 машин.

За возможность обладать роскошной резиденцией на аукционе боролось около 40 человек. Победитель предложил 126 миллионов долларов — к этой сумме добавилась аукционная комиссия, составившая 12 процентов. Личность нового владельца объекта пока неизвестна. Перед оформлением сделки он должен получить одобрение от суда по делам о банкротстве.

Бывшему хозяину и застройщику недвижимости Найлу Найами пришлось отказаться от дома из-за несостоятельности. Он работал над созданием The One почти десять лет, но затем кредиторы лишили его права собственности и выставили резиденцию на аукцион. Ранее Найл пытался продать дом дважды: в 2015 году за 500 миллионов долларов и незадолго до аукциона — за 295 миллионов долларов.

Резиденция в Бель-Эйр обогнала по финальной стоимости предыдущего рекордсмена по цене. В 2014 году дом в нью-йоркском Хэмптоне продали за 137 миллионов долларов. Найами подвергся критике из-за якобы нереалистичной стоимости, однако сам застройщик заявил, что объект достаточно редкий, чтобы оценивать его настолько высоко.