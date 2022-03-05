Эксперт оценила вероятность отказа Германии от российского газа

Старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова оценила вероятность отказа Германии от российского газа, пишет РИА Новости.

По словам Колбиковой, в среднесрочной перспективе страна вряд ли сможет сделать это без строительства собственного приемного терминала сжиженного природного газа. Она отметила, что по итогам 2021 года Россия поставила Германии половину потребляемого ей газом — 51 миллиард кубометров.

Колбикова добавила, что озабоченность канцлера Германии Олафа Шольца возможными трудностями с поставками из России может быть связана с последствиями военной операции на Украине, которая может привести к остановкам поставок газа в связи с повреждением транзитной инфраструктуры. Потенциал снижения доли импорта российского газа будет в основном зависеть от возможности перехода на использование других источников энергии — угля, нефтепродуктов, ВИЭ и атома, резюмировала эксперт.

Ранее Шольц прокомментировал ситуацию на Украине, отношения России и Запада и заявил, что Германия начала отказываться от российского газа. Он сообщил о начале закупки ФРГ газа в обход России и подчеркнул, что страна еще получает российское голубое топливо, нефть и уголь. К 2035 году власти намерены удовлетворять все потребности в электроэнергии с помощью возобновляемых источников.