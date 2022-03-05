Осужденного вице-мэра Екатеринбурга Контеева снова отдали под суд

Следственный комитет России завершил расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева, обвиняемого в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве и отмывании денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с марта 2009-го по май 2010 года обвиняемый и участники его преступной группы вымогали у предпринимателя 25-процентную долю компании стоимостью 3,6 миллиона рублей. После отказа фигуранты дела попытались убить бизнесмена. Позже они обманным способом похитили у него 50 процентов уставного капитала коммерческой организации стоимостью 9,5 миллиона рублей. Контеев с сообщниками совершили сделки с имуществом, чтобы легализовать его.

Уже осужденного по другим делам бывшего вице-мэра отдали под суд. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения по существу.

Контеев и 17 его соучастников отбывают наказание. В частности, он был осужден на 18 лет лишения свободы за взятки, убийство, вымогательство, незаконный оборот оружия и похищение человека.