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В России призвали перевернуть страницу отношений с США и их союзниками

Политолог Марков призвал перевернуть страницу отношений с США в пользу других стран
Сергей Марков

Сергей Марков. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

России стоит закрыть страницу отношений с США и их союзниками в пользу выстраивания отношений с остальными странами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он обратил внимание на то, что многие страны мира занимают нейтральную позицию относительно конфликта России и Украины и отказалось участвовать в санкциях.

Глобальная антироссийская коалиция в ООН, созданная и спонсируемая Соединенными Штатами, столкнулась с серьезными проблемами. Об этом заявил эксперт по международной проблематике Тед Карпентер в статье для журнала The National Interest. По его мнению, об этом свидетельствует голосование Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по резолюции с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине.

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«Такого рода резолюции Генеральной Ассамблеи ООН создают важный политический фон и одновременно фиксируют позицию стран. На сегодняшний день можно сказать, что большинство стран заняло нейтральную или нейтральную с легким негативом позицию, проголосовав за антироссийскую резолюцию», — объяснил Марков.

Политолог подчеркнул: резолюция не является руководством к действию. Но даже при этом многие страны мира отказались участвовать в антироссийских санкциях.

«А ведь это крупнейшие страны, такие как Китай, Индия, Индонезия, Турция, Иран, Мексика, Бразилия и другие. Все они отказались присоединиться к санкциям. На сегодняшний день из порядка 200 стран-участниц за санкции выступают меньше 60. И все это только страны-члены НАТО и зависимые союзники США, такие как Япония или Южная Корея, не обладающие самостоятельной внешней оборонной политикой. Либо такие жесткие союзники, как, например, Австралия. Так что сейчас нам важно закрыть эту страницу и построить отношения с остальными странами», — заключил политолог.

2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России остановить операцию на Украине. По информации ТАСС, резолюция содержит требование к Москве прекратить «применение силы» на Украине и вывести войска с территории страны. При этом отмечается, что документ не имеет обязательной юридической силы.

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Наталия Белова
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