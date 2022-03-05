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Снегопад в российском городе побил 100-летний рекорд

В Благовещенске снегопад 4 марта обновил рекордный максимум 1916 года

Фото: @amurpogoda

В Благовещенске в пятницу, 4 марта, прошел снегопад, который стал рекордным за последние более чем 100 лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Амурский гидрометцентр.

По данным метеорологов, за прошедшие сутки в российском городе всего за несколько часов выпало 6,5 миллиметра осадков, что стало рекордным показателем для 4 марта. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1916 году, когда в Благовещенске выпало 2,4 миллиметра осадков.

Уточняется, что обильный снегопад наблюдался и в других частях Амурской области. Так, в центральных и южных районах выпало от трех до семи миллиметров осадков. Самый высокий показатель — восемь миллиметров — зафиксировали в городе Свободном.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время снег в Приамурье прекратится, поскольку принесший его циклон начал двигаться в сторону соседнего Приморского края.

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Варвара Кошечкина
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