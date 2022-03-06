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American Express приостановила работу в России и Белоруссии

Компания American Express приостановила работу в России и бизнес-операции в Белоруссии

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская финансовая компания American Express объявила, что приостанавливает работу в России и Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Из-за того что American Express приостановила деятельность в России, карты, выпущенные по всему миру, перестанут работать в магазинах и банкоматах страны. Кроме того, выпущенные в России карты прекратят действовать за рубежом в глобальной сети American Express. Компания также приостановила все бизнес-операции в Белоруссии.

American Express выразила надежду, что кризис на Украине разрешится мирным путем. На данный момент компания планирует работать для поддержки клиентов.

2 марта American Express приостановила сотрудничество с российскими партнерами. В компании заявили, что обладают небольшими деловыми связями в стране.

1 марта постоянные представители стран Евросоюза договорились отключить семь российских банков от межбанковской системы платежей SWIFT. Уточняется, что в списке оказались банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. При этом в список не включили Сбербанк и Газпромбанк.

Марина Совина
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