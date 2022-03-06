Эксперт отметил желание брендов использовать ситуацию и выгодно «слить» остатки

Бренды, которые заявили о намерении приостановить ведение бизнеса в России, при удачном стечении обстоятельств смогут возобновить свою работу. Такое мнение Агентству городских новостей «Москва» высказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, член совета московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель комитета по ресторанному бизнесу, а также основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

«Я вижу много брендов, которые «заморозились» и не уходят до конца. Например, магазины в торговых центрах: мы же прекрасно видим, они не распустили всех сотрудников, они не расторгли договоры аренды, более того, некоторые из них поставили своих арендодателей в известность о том, что закрытие произошло по неким техническим причинам. То есть если бы были расторжения, они бы подтверждали серьезность намерений свернуть деятельность, а пока это скорее возможность быстро распродать остатки товаров, подождать-посмотреть, что будет дальше и при удачном стечении обстоятельств снова возобновить свою работу», — заявил Миронов.

По его словам, «глобального ощущения» сворачивания деятельности этих брендов нет.

