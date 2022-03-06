Spotify ограничит свою работу в России

Стриминговый сервис Spotify ограничил свою работу в России из-за ситуации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление сервиса.

Изменения коснутся тех, кто захочет оформить Premium-подписку. Как уточнили в организации, причиной стали внешние ограничения, связанные с основными платежными провайдерами. «Premium больше не доступен для покупки в России», — подчеркнули в компании.

Те, кто имеет подписку, столкнутся с тем, что следующая попытка сервиса принять оплату может быть неудачной. Если оплата не будет произведена, Premium-подписка отменится. Человек сможет пользоваться бесплатной версией приложения.

Ранее в России перестала работать Apple Pay. «Из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины» были отключены трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple.

Западные государства начали принимать санкции после начала специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.