В Улан-Удэ открылась детская художественная выставка

В Улан-Удэ 1 марта открылась выставка работ учеников выпускного класса детской художественной школы «Красота живет повсюду». Об этом сообщает Baikal Daily.

Мероприятие в центре современного искусства «Залуу» приурочено к празднованию Международного женского дня 8 марта. На выставке представлены натюрморты, композиции, портреты и пейзажи, выполненные в разных техниках.

Всего в выпускном классе обучается 26 детей, многие из которых хотят продолжить обучение и поступить в художественные вузы.

Выставка продлится до 10 апреля.

Ранее сообщалось, что в Нальчике в Музее изобразительных искусств открылась экспозиция «Взаимосвязи: Бессознательная живопись». Выставка состоит из работ фотохудожницы Элины Караевой. В первом зале посетители смогут увидеть абстрактные фотографии. По словам автора снимков, на них запечатлены обычные вещи, которые уникальны сами по себе. В то же время во втором пространстве представлены изображения дверей разных городов мира, передающих уличную атмосферу.