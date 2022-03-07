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В Германии предупредили о непростой зиме без поставок газа из России

Глава Минэкономики ФРГ Хабек заявил о непростой зиме без поставок российского газа и угля
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Reuters

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу ZDF заявил, что предстоящая зима может быть непростой. Его слова приводит ТАСС.

Хабек предупредил, что будущая зима без поставок российского газа и угля станет проблемной. «Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме», — отметил он.

Глава Минэкономики Германии добавил, что поддерживает скорейший отказ от атомной энергетики. По его мнению, только предстоит установить, приносит ли пользу более длительное использование атомных электростанций. «Но, судя по тому, что мы видим, это не так», — подчеркнул он.

Министр сообщил, что более длительное использование каменного угля также не является решением проблемы, поскольку Германия зависит от объема его импорта. Поэтому Хабек призвал работать над тем, чтобы уменьшить зависимость страны от этого топлива.

Марина Совина
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