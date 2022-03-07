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Диетолог назвала помогающие снизить «плохой» холестерин дешевые продукты

Диетолог Симпкин рассказала, что бобовые помогут снизить «плохой» холестерин

Фото: Pixabay

Врач-диетолог Мэй Симпкин рассказала, какая еда поможет снизить «плохой» холестерин, выводя его из организма за несколько недель. Она назвала продукты, которые способны это сделать, а также же при этом являются достаточно дешевыми. Об этом сообщает «Медик Форум».

«Дешевые продукты, которые могут помочь, — это бобовые, они особенно эффективны в деле снижения высокого уровня холестерина. Их регулярное включение в рацион помогает снизить количество "плохого" холестерина в организме», — рассказала специалист.

По ее словам, «плохим» холестерином называются липопротеины низкой плотности. Этот тип жира оседает на стенках артерий, образуя очаговые накопления, увеличение которых приводит к сужению сосудов и ухудшению кровотока. За счет того, что органы перестают получать кровь в нужном объеме, повышается риск их повреждения. Самыми распространенными последствиями являются инсульт и инфаркт.

Ранее исследовательская группа из Техасского университета в Сан-Антонио разработала инновационный ингибитор, который позволяет бороться с ожирением без занятий спортом. Кроме того, он потенциально может предотвращать кардиологические заболевания.

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Марина Совина
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