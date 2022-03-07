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Европу предупредили о сокращении урожая без российских удобрений

Pleinchamp допустило сокращение урожая в Европе без азотных удобрений России в 2022 году

Фото: Pixabay

В Европе могут снизиться объемы урожая без российских азотных удобрений, сообщается в редакционной статье информационного издания о сельском хозяйстве Pleinchamp.

Отмечается, что почти 25 процентов от общего объема азотных удобрений, что импортируются в Европу, составляют материалы из России. Кроме того, страна является ведущим поставщиком природного газа и аммиака в Европу. Эти вещества составляют основу состава азотных удобрений, объясняет издание.

Поэтому Pleinchamp допустило сокращение европейского урожая в 2022 году. В частности, авторы материла предупредили, что долгосрочное подорожание азотных удобрений и их недоступность повлияют на сбор зерна во Франции. Дефицит материалов может изменить выбор культур для посева. Издание отмечает, что площади зерновых уже значительно уменьшились.

Кроме того, Россия и Украина — крупные экспортеры зерна и масличных культур. Дефицит поставок приводит к росту цен на сельскохозяйственное сырье. При этом стоимость барреля нефти, которая меньше двух лет назад показывала отрицательные значения, сейчас превышает уровень в 110 долларов. Представители Pleinchamp предположили, что в связи со сложившейся ситуацией понятие «продовольственного суверенитета» вновь становится актуальным.

Ранее миру предрекли голод без российской пшеницы. Такое мнение выразило немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Марина Совина
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