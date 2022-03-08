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Спорт

«Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» проиграл «Интеру» со счетом 0:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: IMAGO / www.imagephotoagency.it / globallookpress.com

«Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Ливерпуль» в гостях проиграл «Интеру». Ответная встреча завершилась со счетом 0:1. В итальянской команде отличился Лаутаро Мартинес.

В первом матче «Ливерпуль» победил соперника со счетом 2:0. По мячу забили бразильский нападающий Роберто Фирмино и египетский форвард Мохамед Салах.

Ранее стало известно, что «Бавария» обыграла «Зальцбург» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:1. При этом первый матч команды сыграли вничью (1:1).

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоялась 13 декабря. Процедуру пришлось проводить повторно из-за ряда технических ошибок, которые привели к объявлению пар клубов, которые не должны были встречаться в плей-офф. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сослался на неполадки со стороны внешнего провайдера.

Дарья Коршунова
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