Мюнхенская «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ответном матче «Бавария» обыграла «Зальцбург» со счетом 7:1. За первые 23 минуты встречи хет-трик оформил Роберт Левандовски. Еще один мяч в ворота соперника в первом периоде отправил Серж Гнабри. Во второй половине игры дубль оформил Томас Мюллер. Еще один мяч «Баварии» на счету Лероя Зане. Ворота «Баварии» смог поразить лишь Мауритс Кергор.

В первом матче 1/8 финала «Зальцбург» и «Бавария» сыграли вничью. На 21 минуте гол в ворота «Баварии» забил Адаму Чуквубуике. На 90-й минуте матча мяч в ворота соперника отправил полузащитник «Баварии» Кингсли Коман.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоялась 13 декабря. Процедуру пришлось проводить повторно из-за ряда технических ошибок, которые привели к объявлению пар клубов, которые не должны были встречаться в плей-офф. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сослался на неполадки со стороны внешнего провайдера.