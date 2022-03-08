Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Ливерпуль
0:1
Завершен
Интер М
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Порту
Сегодня
20:45 (Мск)
Лион
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Бетис
Сегодня
20:45 (Мск)
Айнтрахт Ф
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Спорт

«Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Зальцбург» со счетом 7:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: IMAGO / Mladen Lackovic / globallookpress.com

Мюнхенская «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ответном матче «Бавария» обыграла «Зальцбург» со счетом 7:1. За первые 23 минуты встречи хет-трик оформил Роберт Левандовски. Еще один мяч в ворота соперника в первом периоде отправил Серж Гнабри. Во второй половине игры дубль оформил Томас Мюллер. Еще один мяч «Баварии» на счету Лероя Зане. Ворота «Баварии» смог поразить лишь Мауритс Кергор.

В первом матче 1/8 финала «Зальцбург» и «Бавария» сыграли вничью. На 21 минуте гол в ворота «Баварии» забил Адаму Чуквубуике. На 90-й минуте матча мяч в ворота соперника отправил полузащитник «Баварии» Кингсли Коман.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоялась 13 декабря. Процедуру пришлось проводить повторно из-за ряда технических ошибок, которые привели к объявлению пар клубов, которые не должны были встречаться в плей-офф. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сослался на неполадки со стороны внешнего провайдера.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса
«Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Мастер показала способ нарастить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика
«Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Сербия раскрыла план действий в случае запрета импорта нефти из России
Rolex приостановит экспорт товаров в Россию
Президент Сербии назвал причину осуждения России в ООН
Сбер прокомментировал работу на фоне новых правил Центробанка
PepsiCo прекратит продажу и рекламу напитков в России
Актриса назвала Москву лучшим городом для ролевиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.