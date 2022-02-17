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«Зальцбург» и «Бавария» сыграли вничью в 1/8 финала Лиги Чемпионов

«Зальцбург» и «Бавария» сыграли со счетом 1:1 в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Фото: Michael Weber/ Globallookpress.com

Австрийский клуб «Зальцбург» и немецкая «Бавария» сыграли вничью в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Встреча на стадионе в Зальцбурге завершилась со счетом 1:1, передает ТАСС.

На 21 минуте гол в ворота «Баварии» забил Адаму Чуквубуике. На 90-й минуте матча мяч в ворота соперника отправил полузащитник «Баварии» Кингсли Коман.

«Бавария» попала в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе Е с шестью победами в шести матчах. «Зальцбург» занял вторую позицию в квартете G.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021-2022. Матч состоялся на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, Италия. Счет открыл бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Второй гол в ворота миланского клуба забил египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоялась 13 декабря. Процедуру пришлось проводить повторно из-за ряда технических ошибок, которые привели к объявлению пар клубов, которые не должны были встречаться в плей-офф. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сослался на неполадки со стороны внешнего провайдера.

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