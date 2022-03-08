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В России ответили на слова премьера Хорватии о недружественных странах

Посольство России ответило на позицию премьера Хорватии по списку недружественных стран
Андрей Пленкович

Андрей Пленкович. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Посольство России в Хорватии ответило на слова премьер-министра Андрея Пленковича о безразличии к внесению в список недружественных РФ стран. Позицию диппредставительства приводит РИА Новости.

Там пояснили, что такой ход Кремля основан на принципе взаимности к Загребу и другим странам Запада: «Действия Российской Федерации — закономерный ответ на коллективные заявления и действия Запада, в том числе Евросоюза и Хорватии в частности, на основе принципа взаимности».

Так, в российском посольстве ответили на заявление Пленковича, который ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что Хорватии «на самом деле, все равно» на включение в список. В публикации он также добавил, что власти республики «проводили правильную политику, чем может гордиться».

В понедельник, 7 марта, правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Кроме прочих стран, в него вошла в составе Евросоюза Хорватия.

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Сергей Равин
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