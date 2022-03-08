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Yamaha Music решила остаться в России

Yamaha Music отказалась уходить с российского рынка

Фото: Pixabay

Японская Yamaha Music отказалась уходить из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Производитель музыкальных инструментов и оборудования указал, что слухи о его уходе из страны являются недостоверными, российское представительство компании работает в штатном режиме. Точки продаж работают в обычном режиме, запасы продукции на складах пока имеются.

Также там признали, что в настоящее время из-за ситуации вокруг Украины имеются проблемы с поставками товаров. «Однако, если проблема с логистикой будет решена, мы планируем осуществлять поставки как и раньше. Соответственно, это не означает, что мы уходим с российского рынка», — уточнили агентству ТАСС.

1 марта кабмин Японии утвердил введение экспортных санкций против целого ряда российских компаний и организаций, а также заморозил активы представителей российских властей и российских банков. 3 марта стало известно, что ограничения коснутся тех кредитных учреждений, что отключены также от SWIFT. Кроме того, был введен и запрет на экспорт продукции общего назначения, поставки которой могут способствовать усилению военного потенциала России.

Марина Совина
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