Торговые сети побоялись перебоев с поставками детского питания

Торговые сети в России побоялись перебоев с поставками детского питания на фоне разрыва логистических цепочек. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По информации источников газеты, у крупных производителей сухих смесей и пюре сырья осталось на полторы недели.

В начале марта в Минсельхозе прошло совещание. На нем представитель Nestle уведомил ретейлеров, что имеющихся запасов сырья для производства сухих молочных смесей, включая Nestogen и Nan Optipro, осталось на полторы недели. Комментировать эту информацию в Nestle изданию не стали. Так же поступили в «Магните», X5 Group, Auchan и Metro. Представитель ретейлера «Лента» сказал, что у сети есть запасы, способные удовлетворить текущий спрос.

В Минсельхозе указали, что часть компаний сейчас действительно «испытывают временные трудности» с поставками зарубежных компонентов. В министерстве отметили, что в отдельных случаях эти сложности решаются за счет переориентации на альтернативных поставщиков и изменения маршрутов поставок.

При этом сами потребители сейчас массово скупают детское питание в магазинах. Источник «Коммерсанта» среди крупных ретейлеров рассказал, что за последнюю неделю спрос на сухие смеси вырос на 250 процентов. Другой источник не исключил, что ответом на ажиотажный спрос может стать ограничение на продажу детского питания в одни руки, как это сейчас происходит, например, с сахаром.

В начале марта X5 Group ввела ограничения на продажу круп, растительного масла и сахара в магазинах сети. В компании уточнили, что это делается для того, чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках. Это касается торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Ранее российские продавцы кормов и товаров для животных рассказали о сложностях с поставками на фоне роста геополитической напряженности. В частности, в Союзе предприятий зообизнеса (СПЗ) полагают, что к концу марта может начаться дефицит специализированных лечебных и диетических кормов.