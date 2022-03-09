Добровольцы #МыВместе доставили гумпомощь в Донбасс для жителей Мариуполя

Волонтеры корпуса #МыВместе во главе с замруководителя фракции «Единая Россия», координатором молодежной политики партии, руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем доставили гуманитарную помощь а Донбасс. Десятки коробок с одеждой и необходимыми вещами привезли в пункт временного размещения, куда эвакуировали жителей Мариуполя и его пригорода.

«Вот уже две недели как мы здесь. Сначала были по одну сторону от границы с ЛДНР, встречая беженцев в Ростовской области. Сейчас — по другую, проезжая с гуманитарной миссией освобожденные территории, общаясь с жителями. Да, именно «освобожденные» и никак иначе. Потому что это страшно, когда женщины идут воевать и подрываются на минах. Страшно и больно, когда дети 5-6 лет, рожденные на Донбассе, могут по звуку определить откуда и куда летит снаряд. Сегодня наша забота — люди, которые не должны страдать», — говорит Игорь Кастюкевич.

Добровольцы приехали с гуманитарной миссией в ДНР, в пункт временного размещения граждан. Здесь живут люди, которые эвакуировались из Мариуполя и его пригорода. В основном, дети и женщины. Волонтеры пообщались с жителями и собрали информацию, какая помощь сегодня здесь необходима.

«Пообщался с пацанами Ярославом и Даниилом, 6 и 7 лет. У одного из них мама в роддоме рожает двойню. Познакомился с Анной Ильиничной из Мариуполя, которая потеряла сына. Он часто выходил из подвала послушать последние новости по радио и в один из таких выходов попал под бомбежку со стороны сил ВСУ. Саму женщину спасли наши парни, которые вывезли ее и других мирных граждан в ПВР. Из-за непрекращающихся обстрелов мать даже не смогла похоронить сына, его тело так и осталось там, на линии огня», — рассказал Игорь Кастюкевич.

В Мариуполе у Анны Ильиничны осталась дочка и маленькая внучка. Связи с ними у женщины никакой нет — она эвакуировалась без вещей и телефона. В следующий приезд, добровольцы доставят в ПВР сим-карты для общения с близкими. Кроме этого, в пункты временного размещения волонтеры привезут книги.

«Сегодня во всех регионах нашей страны собирают и отправляют гуманитарные грузы жителям ДНР и ЛНР. Помощь для людей, которые находятся во временных пунктах размещения, собирают региональные отделения "Единой России" и Народного фронта. Помимо продуктов и вещей, мы призываем приносить и книги, преимущественно исторические — для детей и взрослых. Восемь лет людям забивали мозги разной нацистской пропагандой. Сейчас необходимо начать работу по оснащению школ и библиотек учебниками истории. Важно, чтобы дети читали и знали историю, настоящую, правдивую», — отметил замруководителя фракции «Единая Россия», координатор молодежной политики партии, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Напомним, волонтерский корпус #МыВместе включился в работу с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию. Он сформирован из добровольцев «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Поддержка жителей Донбасса не ограничивается формированием и доставкой гуманитарной помощи. В пунктах временного размещения в разных городах страны сегодня организованы занятия для детей — развивающего, образовательного и игрового направлений. Также добровольцы работают над досуговыми мероприятиями для вынужденных переселенцев.

