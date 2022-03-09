В Молдавии заявили об отсутствии планов по вступлению в НАТО

Молдавия не будет добиваться членства в НАТО. Об этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщила в интервью Euronews.

Она заявила о намерении Молдавии добиваться вхождения в состав Европейского союза (ЕС) и отсутствии у страны планов по вступлению в НАТО.

3 марта президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Евросоюз. Позднее она заявила, что молдавские власти рассмотрят вопрос о выходе страны из СНГ, когда Молдавия достигнет достаточного прогресса на пути в ЕС.