В Молдавии заявили об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что республика не будет добиваться членства в НАТО
Молдавия не будет добиваться членства в НАТО. Об этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщила в интервью Euronews.
Она заявила о намерении Молдавии добиваться вхождения в состав Европейского союза (ЕС) и отсутствии у страны планов по вступлению в НАТО.
3 марта президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление республики в Евросоюз. Позднее она заявила, что молдавские власти рассмотрят вопрос о выходе страны из СНГ, когда Молдавия достигнет достаточного прогресса на пути в ЕС.