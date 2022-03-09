Victoria's Secret временно прекратит работу в России
Американская компания по продаже женского нижнего белья Victoria's Secret временно прекратит работу на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте ретейлера.
Согласно заявлению, производитель приостанавливает онлайн-продажи 9 марта. При этом все заказы, сделанные покупателями до упомянутой даты, будут доставлены клиентам. Кроме того, стало известно, что 10 марта в России закроются все торговые точки бренда.
На данный момент неизвестно, на какой срок Victoria's Secret завершила всю деятельность в России.
Ранее в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.