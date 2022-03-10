На бывшего канцлера Германии подали заявление из-за связи с Россией

В прокуратуру Германии подали заявление против экс-канцлера страны Шредера

На бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера подали заявление в прокуратуру Ганновера (по месту жительства политика). Его обвиняют в преступлениях против человечности из-за связей с Россией, пишет газета Badische Neueste Nachrichten.

Утверждается, что соответствующее заявление подали еще на прошлой неделе на целую группу лиц (их личности не раскрываются), теперь их передали генеральному прокурору.

Бывшего канцлера неоднократно критиковали за связи с работой в российских государственных компаниях — например, он является председателем Совета директоров «Роснефти» и главой комитета акционеров Nord Stream AG. Ранее экс-канцлеру ФРГ также пригрозили исключением из Социал-демократической партии страны в случае сохранения деловых связей с Россией.