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Кремль заявил о беспрецедентной экономической войне против России

Песков заявил, что экономическая война против России носит беспрецедентный характер

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Начавшаяся против России экономическая война носит беспрецедентный характер, подобных примеров еще не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Также Песков считает, что прогнозировать рост цен сейчас не стоит, необходимо предпринимать меры для минимизации негативных последствий и рисков в будущем. Пресс-секретарь президента оставил без ответа вопрос журналистов о том, что значение недельной инфляции в 2,2 процента, зафиксированное Росстатом к 4 марта, не предельно.

«Я тоже оставлю это без ответа, потому что сейчас что-то прогнозировать — дело абсолютно неблагодарное, и это, скорее, гадать на кофейной гуще, потому что ситуация абсолютно беспрецедентная, абсолютно беспрецедентная», — сказал Песков, сославшись на экономическую войну.

Санкции в отношении России последовали за военной спецоперацией, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля. Ее целью называли «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Речь идет о мерах, касающихся российских предприятий, банков, представителей власти и бизнеса. Кроме того, в той или мере бизнес с Россией решили ограничить ряд компаний.

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Платон Щукин
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