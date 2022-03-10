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Дизайнер сплел корсет из волос и восхитил фанатов

Дизайнер Киминте Кимхеким показал корсет из длинных волос на Неделе моды в Париже

Кадр: @maison_kimhekim

Корейский дизайнер Киминте Кимхеким продемонстрировал на видео процесс изготовления корсета из волос на странице своего бренда Kimhekim в Instagram. На соответствующий пост обратил внимание портал Hypebae.

На размещенных кадрах дизайнер оплетает закрепленную на манекене ткань длинными светлыми локонами, а затем формирует из них аккуратные косы в стиле прически-колоска по направлению сверху вниз. В области груди модельер укладывает волосы в два пучка, которые украшает фирменными заколками. На заключительных кадрах ролика Кимхеким показывает готовый наряд в сочетании с белой блузкой на манекенщице. Видео Кимхекима набрало более 10 тысяч просмотров. Фанаты в сети оценили работу дизайнера и высказались на эту тему в комментариях. «Это чертовски креативно», «Лучшая модная новинка в этом сезоне», «Хоть я и мужчина, но это прекрасно», «Обожаю эту коллекцию, она уникальна», — восхищались подписчики, количество которых составляет 187 тысяч.

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Упомянутый корсет вошел в коллекцию, показанную брендом Kimhekim на Неделе моды в Париже. Кроме того, в списке работ мастера числятся оплетенные волосами тренч и платье. Любовь дизайнера к локонам различных цвета и текстуры связана с его детскими воспоминаниями о прическах кузины.

Ранее в марте голландский модельер Дирк Вассен представил публике непригодные для ходьбы туфли и прославился в соцсетях. Он разработал мужскую обувь, деревянная конструкция которой не приспособлена под анатомическую форму стопы. TikTok-ролик с его показа набрал больше 22 миллионов просмотров.

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Карина Черных
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