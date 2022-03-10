В Удмуртии откроется первая выставка мемов на национальном языке

В Ижевске 1 апреля впервые откроется выставка удмуртских мемов

В Ижевске в Доме Дружбы народов (ДДН) впервые пройдет выставка удмуртских мемов, экспозиция визуальной интернет-культуры откроется 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ДДН.

Отмечается, что открытие выставки приурочено ко дню рождения интернет-телеканала «Даур ТВ», вещающем на национальном языке республики. Так, сообщества канала в социальных сетях стали одними из главных площадок для создания и публикации удмуртских мемов.

Кроме того, 1 апреля, в День смеха, для посетителей выставки проведут лекцию о мемологии — гостям объяснят с точки зрения филологии и даже фольклора как информационная идея становится популярной в интернет-среде.

Ранее в декабре 2021 года в Удмуртии представили календарь событийного туризма на 2022 год — в него вошли самые знаковые культурные, туристические, спортивные и гастрономические мероприятия. Так, благодаря календарю, туристы смогут запланировать поездки в регион, а туроператоры — заранее формировать свои продукты.