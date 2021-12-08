В Удмуртии представили календарь культурных событий на 2022 год

В Удмуртии представили календарь событийного туризма на 2022 год — в него вошли самые знаковые культурные, туристические, спортивные и гастрономические мероприятия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили в пресс-службе главы и правительства региона, календарь разделен на четыре части, каждая из которых посвящена отдельному времени года. Например, туристы и жители Удмуртии смогут побывать на новогодних гуляньях в «Усадьбе Тол Бабая», отметить «Всемирный день пельменя» и поучаствовать в лыжном марафоне. Подробная афиша доступна на портале Visit Udmurtia, а также в социальных сетях проекта.

По словам замглавы Ростуризма Елены Лысенковой, календарь поможет туристам планировать поездки в регион, а туроператорам — заранее формировать свои продукты. Глава Удмуртии отметил, что сейчас туризм является одним из приоритетных направлений для развития.

Ранее в декабре участник народного театра воткинского Дома культуры «Юбилейный» Вячеслав Клепов стал лауреатом II Всероссийского фестиваля-конкурса чтецов «Читаем классику в Третьяковской галерее». Он получил звание лауреата первой степени с поэмой «Облако в штанах» Владимира Маяковского.

