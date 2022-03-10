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Госдума одобрила ужесточение правил участия в выборах осужденных за экстремизм

ГД одобрила поправку о запрете избираться 5 лет после погашения судимости за экстремизм

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы одобрили поправку, согласно которой ужесточаются правила участия в выборах. Осужденным за экстремизм запрещается избираться до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, Госдума поддержала поправку о запрете избираться президентом России руководителям, участникам и другим причастным к деятельности экстремистских организаций. Не может баллотироваться гражданин, занимающийся деятельностью общественного или религиозного объединения или иных организаций, в отношении которых вступило в силу решение суда о ликвидации или запрете экстремистской или террористической деятельности.

Также депутаты одобрили поправки о запрете избираться, в том числе президентом страны, гражданам, осужденным за преступления половой неприкосновенности против несовершеннолетних. Ограничение действует до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любые правонарушения в среде мигрантов, связанные с разжиганием экстремизма, должны караться незамедлительной высылкой. По его словам, особое внимание нужно уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать интернет.

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Юлия Ямпольская
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