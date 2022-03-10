Медведев пообещал жесткий ответ Москвы на действия зарубежных политиков

Медведев заявил, что Москва жестко ответит на действия зарубежных политиков

Москва жестко ответит на действия зарубежных политиков, которые вынуждают свои компании покинуть Россию. Такое обещание дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, основная цель политиканов заключается в том, чтобы оказать жесткое давление на акционеров предприятий, а также вынудить их подчиниться своей воле. Однако нежелание зарубежного бизнеса уходить из нашей страны и его потенциальные убытки они не принимают в расчет, уточнил Медведев.

«Отвечать на это мы будем принципиально и жестко», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Ранее Медведев прокомментировал «великий исход иностранных компаний» с российского рынка и передал привет «Макдоналдсу», который временно закрыл все свои рестораны в стране. Политик отметил, что Россия справится с западными санкциями. «Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем», — заключил замглавы Совбеза.