Бастрыкин велел разобраться с делом защищавшего жену россиянина

Глава СКР поручил проверить дело жителя Купчино, осужденного за убийство при защите жены

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по уголовному делу против жителя Купчино, который, защищая свою супругу от напавших на нее соседей, нанес одному из них смертельный удар. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Исполняющей обязанности руководителя управления СКР по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой велено представить подробный доклад. Бастрыкин намерен разобраться, на каких основаниях следствием были квалифицированы действия мужчины.

Поводом для проверки стал телесюжет о приговоре суда в Санкт-Петербурге о признании местного жителя виновным в убийстве, хотя имело место самооборона.

37-летний Николай Лысак летом вступил в драку с дебоширами, избившими его жену. В ходе конфликта он ранил одного из напавших, который позже скончался. Лысаку вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом, уточняет «Фонтанка».