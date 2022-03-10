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Россияне помогли задержать напавшего с ножом на водителя такси мужчину

В Сахалинской области задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя такси

Фото: СК РФ по Сахалинской области

В Сахалинской области задержали 38-летнего ранее судимого за убийство мужчину, который напал с ножом на подвозившего его до дачи водителя такси. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, пьяный мужчина попросил таксиста довезти его до дачи, расположенной недалеко от поселка Пригородное.
Злоумышленник сел на заднее сиденье, а когда поездка закончилась, набросился на водителя с ножом. Он нанес мужчине многочисленные удары в область шеи, рук и туловища, но тому удалось выбраться из автомобиля.

После этого подозреваемый сбежал с места происшествия. Проезжавшие мимо граждане увидели раненого таксиста и довезли его до больницы, где мужчине оказали медицинскую помощь.

Задержать злоумышленника помогли местные жители, которые увидели фоторобот преступника. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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Мария Рубникович
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