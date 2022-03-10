Диетолог предупредила об опасности пробуждения по ночам

Диетолог заявила, что пробуждения ночью могут быть связаны с заболеваниями органов

Диетолог Яна Прудникова в интервью радио Sputnik предупредила об опасности пробуждения по ночам, заявив, что это может быть симптомом серьезного заболевания.

По словам специалиста, пробуждения ночью могут быть связаны не только с тревогой, стрессом и другими психологическими проблемами, но и с заболеваниями внутренних органов. Так, люди могут просыпаться из-за нарушений в работе надпочечников.

«Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь. Это может быть даже субклиническая надпочечниковая дисфункция», — сказала диетолог.

Если такие неожиданные ночные пробуждения происходят, то это первый «звоночек», что нужно сходить к врачу и сдать анализы, считает эксперт. «Еще следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени. Также врачи должны будут проверить надпочечники, чтобы определить уровень гормона кортизола», — заключила Прудникова.

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