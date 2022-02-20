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Россиянам назвали основные причины бессонницы

Сомнолог Черкасова заявила RT, что бессонница появляется из-за неправильного образа жизни

Фото: Pixabay

Врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT назвала основные причины бессонницы.

По словам специалиста, в основном проблемы со сном появляются из-за неправильного образа жизни, недостаточной физической активности, избытка кофеина и гаджетов, а также со стрессов.

Также врач отметила, что все причины бессонницы можно разделить на несколько групп: образ жизни, органические причины, телесные, психопатология и иногда бывает бессонница без причин — неорганическая. «Из телесных причин актуальными бывают заболевания щитовидной железы, центральной нервной системы, дефицит железа, приём некоторых лекарственных препаратов», — пояснила Черкасова.

При этом из психопатологии к самым частым причинам бессонницы относятся тревожные расстройства и депрессию, пояснила эксперт. Так, иногда бессонница появляется из-за какой-то причины, например из-за длительного стресса, человек может столкнуться с таким явлением, что причина проходит, а бессонница остается. «В этих случаях ее называют неорганической», — сказала она.

Таким образом бессонница закрепляется на уровне условных рефлексов и начинает воспроизводиться автоматически как вредная привычка, объяснила она.

Ранее врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников объяснил причины постоянных пробуждений по ночам. По его словам, иногда одной из причин прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс, заброс содержимого желудка в пищевод, а иногда другие достаточно очевидные причины.

Марина Совина
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