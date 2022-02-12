Сомнолог объяснил причины постоянных пробуждений по ночам

Врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников объяснил причины постоянных пробуждений по ночам. Его слова передает агентство «Прайм».

Мельников заявил, что частые пробуждения могут провоцироваться болевыми ощущениями. «Иногда одной из причин прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс, заброс содержимого желудка в пищевод, а иногда другие достаточно очевидные причины», — отметил врач.

По словам специалиста, важно разграничивать ситуации, когда человек периодически просыпается, и это нормально, а когда это свидетельствует о бессоннице. Он подчеркнул, что несколько коротких пробуждений за ночь допустимы, но если заснуть после них не получается долго, это может быть признаком заболевания. Мельников посоветовал выяснить причину нарушения сна, особенно тем, кто страдает от постоянного храпа. Следует обратиться к сомнологу и в случае необходимости пройти ночное сомнологическое исследование, назвал рекомендации врач.

Ранее врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Руслан Исаев рассказал о том, что из-за хронической бессонницы у человека в полтора раза повышается риск возникновения болезни Альцгеймера. По его словам, хроническое нарушение сна может также привести к депрессии, увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и психозов.