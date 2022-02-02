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Бессонницу связали с риском возникновения необратимой болезни мозга

Невролог Исаев: хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера

Фото: Depositphotos.com

Хроническая бессонница в полтора раза увеличивает риск возникновения такого серьезного и необратимого недуга, как болезнь Альцгеймера. О связи нарушений сна с этим заболеванием мозга «Ленте.ру» рассказал врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Руслан Исаев.

Специалист отметил, что хроническое нарушение сна может также привести к депрессии, увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и психозов, а также в целом значительно ухудшает качество жизни. При этом, согласно данным медиков, от бессонницы страдает более 30 процентов людей старшего возраста.

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Исаев рассказал, как справляться с этой проблемой. В первую очередь, по его словам, стоит попробовать немедикаментозные подходы — например, соблюдение гигиены сна.

«Если они окажутся малоэффективными, то врач назначит лекарственные средства со снотворным действием. Одними из самых безопасных в пожилом возрасте являются препараты мелатонина и ряд снотворных из так называемой Z-группы. При хронической бессоннице эффективными методами являются психотерапия и использование антидепрессантов со снотворным, успокаивающим, противотревожным эффектом, которые подбираются индивидуально лечащим врачом», — отметил сомнолог.

Врач также предостерег россиян старше 60 лет от использования снотворных из группы бензодиазепинов. По его словам, для этой возрастной категории они небезопасны, поскольку часто приводят к побочным эффектам, вызывают зависимость и ухудшают память.

Ранее медики из Южной Кореи рассказали о том, что болезнь Альцгеймера связана с одним из широко известных недугов — метаболическим синдромом. По их данным, у пациентов с этим распространенным заболеванием риск развития болезни Альцгеймера в 11 раз больше, чем у людей, которые им не страдали.

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Евгения Куликова
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